Россияне могут начать вымирать в ближайшие 16 лет

Эксперты надеются, что снизится смертность, но вот естественного роста населения ждать не приходится.

Об этом стало известно сегодня, 27 декабря. Обо всем сообщает «Интерфакс». Росстат опубликовал неутешительные прогнозы на ближайшие 16 лет. Несмотря на майский указ президента России Владимира Путина, демографического роста ожидать не стоит, уверены статистики. Эксперты думают, что может снизиться смертность населения – естественная убыль населения за эти годы в лучшем случае сократится до 21,3 тысячи.

Также они убеждены, что продолжительность жизни вряд ли увеличится настолько, насколько того хочет Путин. Россияне в среднем будут жить 77,5 лет к 2030-му году.

Согласно худшему прогнозу, к 2036 году в России будут проживать 134,277 миллиона человек. Общая численность населения России на 1 января 2019 года составляла 146 780 720 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дмитрий Медведев отчитал регионы за манипуляции со статистикой.