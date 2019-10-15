Дмитрий Медведев отчитал регионы за манипуляции со статистикой

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от региональных губернаторов прекращения манипуляций со статистикой в данных о смертности и заболеваемости.

Медведев заявил об этом в ходе заседания президиума Совета Федерации при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам. Премьер-министр пригрозил губернаторам неприятными последствиями за манипуляции со статистикой смертности от раковых и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает «Интерфакс».

Также Медведев отметил, что в 49 регионах эти показатели снизились, но в 36, что вызывает опасения, растут.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Дмитрий Медведев отметил опыт Ленобласти как пример для всех регионов. Он рекомендовал руководителям регионов обратить внимание на практику выкупа Ленинградской областью готовых ФАПов у предпринимателей.