Дмитрий Медведев отметил опыт Ленобласти как пример для всех регионов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рекомендовал руководителя регионов обратить внимание на практику выкупа Ленинградской областью готовых ФАПов у предпринимателей.

Медведев оценил практику Ленобласти в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. Заседание проходило в формате видеоконференции.

По словам председателя правительства, предварительный договор с поставщиками перед закупкой готовых ФАПов является правильным.

Губернатор региона Александр Дрозденко заявил в ходе заседания, в этом году в области намерены открыть 11 ФАПов, еще 4 ФАПа появятся по программе развития села. Он отметил, что на сегодняшний день освоены 100% федеральных средств из бюджета.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Дмитрий Медведев потребовал план по ускорению роста экономики.