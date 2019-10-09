Дмитрий Медведев потребовал план по ускорению роста экономики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от российского правительства план по ускорению роста экономики. Поскольку, по мнению Медведева, нынешнего роста недостаточно.

Премьер-министр также назвал основные требования к плану по ускорению экономического роста в России. По его мнению, план должен быть логичным, компактным, а также должен содержать оптимальные предложения.

Об этом он рассказал в ходе совещания о мерах по стимулированию экономического роста. Пакет дополнительных решений должен быть подготовлен Минэкономразвития, напомнил Медведев.

Он также подчеркнул, что план не должен дублировать нацпроекты и госпрограммы, сообщает РИА Новости.

«Это все-таки должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация, что «давайте работать по национальным проектам и все будет хорошо», — добавил Медведев.

Ранее GazetaSPb сообщала, что озвучена самая большая угроза для мировой экономики.