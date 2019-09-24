Озвучена самая большая угроза для мировой экономики

Озвучена самая большая угроза для мировой экономики
Шансы замедления темпов роста экономики в Штатах в ближайший год увеличились. Фото: unsplash

Препятствия торговле являются самой большой угрозой для мировой экономики, считает будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.

По словам Кристин Лагард, которые приводит Reuters, экономика США, которая является крупнейшей в мире, остается стабильной. Лагард считает, что состояние американской экономики является более, чем хорошим. Согласно ее прогнозам, американские и китайские пошлины, которые были введены во время торгового противостояния, могут привести у снижению темпов роста мировой экономики на 0,8% в следующем году.

В августе Bloomberg заключил, что шансы замедления темпов роста экономики в Штатах в ближайший год увеличились, сейчас они равняются 35%. По мнению аналитиков, экономика США должна вырасти еще на 2,3% за этот год.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Минэкономразвития: доллара больше 70 не будет ещё долго.

США угроза экономике экономика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Титов увидел угрозу амнистии капиталов в изъятии ФСБ декларации
Озвучена самая большая угроза для мировой экономики
Сотовые операторы начнут распознавать абонентов по голосу и лицу в России
Зарплаты бюджетников подрастут с 1 октября
В тайной комнате в доме Бака обнаружили антиквариат
Наталье Ветлицкой пришлось вернуться в Россию из-за нехватки денег
США договорились о военном сотрудничестве с Польшей
С 1 октября в Петербурге изменится расписание электричек