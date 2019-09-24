Озвучена самая большая угроза для мировой экономики

Препятствия торговле являются самой большой угрозой для мировой экономики, считает будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.

По словам Кристин Лагард, которые приводит Reuters, экономика США, которая является крупнейшей в мире, остается стабильной. Лагард считает, что состояние американской экономики является более, чем хорошим. Согласно ее прогнозам, американские и китайские пошлины, которые были введены во время торгового противостояния, могут привести у снижению темпов роста мировой экономики на 0,8% в следующем году.

В августе Bloomberg заключил, что шансы замедления темпов роста экономики в Штатах в ближайший год увеличились, сейчас они равняются 35%. По мнению аналитиков, экономика США должна вырасти еще на 2,3% за этот год.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Минэкономразвития: доллара больше 70 не будет ещё долго.