На «Площади Восстания» образовалась пробка из любителей шоппинга

На &#171;Площади Восстания&#187; образовалась пробка из любителей шоппинга
Фото: Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Петербуржцы с трудом могли попасть на станцию метро из-за большого наплыва людей.

Об этом стало известно сегодня вечером, 27 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они выложили фото со станции метро «Площадь Восстания», на котором видна огромная толпа людей, перекрывающая доступ к поездам красной ветки метро. Судя по всему, все эти люди ездили в торговый центр за подарками, а теперь пытаются уехать домой. Некоторые, напротив, только собираются за покупками.

Не уточняется, пострадал ли кто-нибудь в давке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовое ДТП на КАД перед съездом на Софийскую спровоцировало огромную пробку.

площадь восстания пробка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сотрудников закрывшихся «Spar» уволили без зарплат
В Ленобласти водитель автокрана наехал на пешехода
СКА разгромил «Сибирь», не дав сопернику забить ни одного гола
В новогоднюю ночь в центре Петербурга ограничат движение транспорта
Forbes составил рейтинг самых успешных миллиардеров России
На «Площади Восстания» образовалась пробка из любителей шоппинга
Группа «Кино» перезаписала песню «Троллейбус»
Петербургский завод Hyundai увеличил экспорт автомобилей на 44%