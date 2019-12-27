На «Площади Восстания» образовалась пробка из любителей шоппинга

Петербуржцы с трудом могли попасть на станцию метро из-за большого наплыва людей.

Об этом стало известно сегодня вечером, 27 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они выложили фото со станции метро «Площадь Восстания», на котором видна огромная толпа людей, перекрывающая доступ к поездам красной ветки метро. Судя по всему, все эти люди ездили в торговый центр за подарками, а теперь пытаются уехать домой. Некоторые, напротив, только собираются за покупками.

Не уточняется, пострадал ли кто-нибудь в давке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовое ДТП на КАД перед съездом на Софийскую спровоцировало огромную пробку.