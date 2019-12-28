Эксперты рассказали, как ожирение помогает побороть рак легких

Оказывается, избыточный вес – это не всегда проблемы. Особенно, когда речь идет о серьезном заболевании.

Исследование провели ученые университета Флиндерса в Австралии. Они провели ряд испытаний препарата «Атезолизумаб», который назначают при борьбе с раком легких. Выяснилось, что лекарство лучше помогало тем пациентам, у которых была избыточная масса тела. Они были более чувствительны к терапии.

Уточняется, что ожирение иногда становится причиной появления рака, но при должном лечении такие пациенты имеют больше шансов на выздоровление.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые связали обильное потоотделение ночью с раком. Эксперты считают, что выявили еще один признак онкологического заболевания, на который стоит обратить внимание.