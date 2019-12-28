Ученые рассказали о физической активности для профилактики рака

Научные сотрудники института онкологии Соединенных Штатов провели исследования и пришли к выводу, что физические нагрузки могут привести к снижения возникновения онкологии.

Как сообщает MedicalXpress, специалистами было изучено состояние здоровья более 700 человек. Ученые пришли к выводу, что до пяти часов умеренных физических нагрузок или до 2,5 часов высокоинтенсивных упражнений могут снизить риск онкологических заболеваний.

Люди, занимающиеся спортом и просто выполняющие физические упражнения, с большей долей вероятности могут избежать рака почек, печени и кожи. Упражнения также снимают риск возникновения рака груди у женщин и толстой кишки у мужчин.

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