Ученые рассказали о физической активности для профилактики рака

Ученые рассказали о физической активности для профилактики рака
Физическая активность необходима для профилактики рака. Фото: pixabay

Научные сотрудники института онкологии Соединенных Штатов провели исследования и пришли к выводу, что физические нагрузки могут привести к снижения возникновения онкологии.

Как сообщает MedicalXpress, специалистами было изучено состояние здоровья более 700 человек. Ученые пришли к выводу, что до пяти часов умеренных физических нагрузок или до 2,5 часов высокоинтенсивных упражнений могут снизить риск онкологических заболеваний.

Люди, занимающиеся спортом и просто выполняющие физические упражнения, с большей долей вероятности могут избежать рака почек, печени и кожи. Упражнения также снимают риск возникновения рака груди у женщин и толстой кишки у мужчин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые рассказали, что ВИЧ становится опаснее и более заразным.

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