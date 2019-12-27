Ученые рассказали, что ВИЧ становится опаснее и более заразным

Вирус теперь с большей вероятностью передается людям.

Исследование провели американские ученые, результаты делится N+1. Эксперты с горечью отмечают, что ВИЧ, несмотря на развитие медицины, становится опаснее, а вероятность заразиться от носителя возрастает с каждым годом. Это может привести к эпидемии ВИЧ, которая выйдет на новый уровень.

Чтобы прийти к таким выводам, ученые наблюдали за состоянием 41 тысячи пациентов. Они регулярно сдавали анализы на протяжении десяти лет. Изучая их, эксперты отметили, что часть из них являются носителями конкретного штамма ВИЧ.

Это значит, что вирус эволюционировал и теперь передается от человека к человеку с большей вероятностью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре напомнили об основных путях заражения ВИЧ. Согласно данным Роспотребнадзора, за первые шесть месяцев 2019 года более половины (58,9%) случаев заражения вирусом иммунодефицита человека произошли после гетеросексуального контакта.