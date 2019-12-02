В Роспотребнадзоре напомнили об основных путях заражения ВИЧ

Во Всемирный день борьбы со СПИДом, 1 декабря, в Роспотребнадзоре рассказали, как человек может заразиться ВИЧ-инфекцией, сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным Роспотребнадзора, за первые шесть месяцев 2019 года более половины (58,9%) случаев заражения вирусом иммунодефицита человека произошли после гетеросексуального контакта. С употреблением наркотиков связаны 39% случаев, а с гомосексуальными половыми связями — 2,5%.

Всего за десять месяцев текущего года в России зарегистрировано более 65 тысяч новых пациентов, что на 8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В ведомстве также отметили, что на сегодняшний день в России проживают более миллиона людей с таким заболеванием. В федеральном регистре значатся почти 900 тысяч больных, а специальную терапию получают 510 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом и ОРВИ.