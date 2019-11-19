Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом и ОРВИ

Эксперты отметили, что чем короче у человека прическа, тем реже он заражается в общественных местах.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем рассказали в городском управлении Роспотребнадзора. Эксперты заявили, что стоит соблюдать ряд правил, чтобы не слечь осенью и зимой с гриппом или простудой. Так, стоит как можно реже контактировать с болеющими людьми, а также как можно чаще мыть руки. Специалисты рекомендуют по возможности вытирать их об одноразовые полотенца, а также не трогать руками лицо и глаза.

Петербуржцев также призывают убирать волосы в общественных местах, так как длинная шевелюра увеличивает риск инфицирования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербург поступила дополнительная партия уникальной вакцины от гриппа. Четырёхвалентная вакцина «Квадри Ультрикс» защищает сразу от четырех штаммов вируса А и В, а не от трех.