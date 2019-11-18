В Петербург поступила дополнительная партия уникальной вакцины от гриппа

В этом году запланировано привить почти 50% городского населения старше 18 лет. Фото: pixabay.com

В этом году запланировано привить почти 50% городского населения старше 18 лет. Фото: pixabay.com

Четырёхвалентная вакцина «Квадри Ультрикс» защищает сразу от четырех штаммов вируса А и В, а не от трех.

В понедельник, 18 ноября, стало известно, что в Северную столицу поступило 97 тысяч дополнительных доз для иммунизации совершеннолетнего населения Петербурга. О новой вакцине «Квадри Ультрикс» рассказали в пресс-службе городского Комитета по здравоохранению.

Эффективная разработка подходит для вакцинации беременных женщин, людей старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями и многих других категорий гржадан. В 2019 году, согласно плану, необходимо привить 2 630 000 человек, то есть, 49,8% населения. Этот показатель на 5% выше, чем прошлогодний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа и посоветовал последовать его примеру.