Путин сделал прививку от гриппа и порекомендовал последовать его примеру

Члены правительства входят в группу риска заболеваемости гриппом, поскольку достаточно интенсивно взаимодействуют с людьми. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

Соответствующую тему глава поднял на заседании с членами правительства. Путин заявил, что сделал прививку от гриппа, после чего обратился к присутствующим.

«Кто из членов правительства сделал прививку?» — спросил президент.

Оказалось, что прививку от гриппа сделали четыре человека. После глава государства призвал задуматься остальных о вакцинации.

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