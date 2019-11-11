Путин сделал прививку от гриппа и порекомендовал последовать его примеру

Путин сделал прививку от гриппа и порекомендовал последовать его примеру
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Члены правительства входят в группу риска заболеваемости гриппом, поскольку достаточно интенсивно взаимодействуют с людьми. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

Соответствующую тему глава поднял на заседании с членами правительства. Путин заявил, что сделал прививку от гриппа, после чего обратился к присутствующим.

«Кто из членов правительства сделал прививку?» — спросил президент.

Оказалось, что прививку от гриппа сделали четыре человека. После глава государства призвал задуматься остальных о вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об ужесточении наказания за врачебные ошибки. О планах усиления контроля за работой медсотрудников рассказал президент РФ.

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Путин сделал прививку от гриппа и порекомендовал последовать его примеру
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