Путин рассказал об ужесточении наказания за врачебные ошибки

Путин отметил, что в России есть не мало примеров злоупотребления в сфере назначения инвалидности. Фото: http://kremlin.ru/

Путин отметил, что в России есть не мало примеров злоупотребления в сфере назначения инвалидности. Фото: http://kremlin.ru/

Президент России Владимир Путин не исключил возможность ужесточения наказания за ошибки при назначении инвалидности.

О планах усиления контроля за работой медиков глава Российской Федерации рассказал на встрече с представителями общественности, которая состоялась в четверг, 31 октября в Светлогорске.

Путин отметил, что наказание за врачебные ошибки предусматривается Росздравнадзором и сейчас, однако его можно было бы ввести и в системе ОМС. Российский лидер поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой «подумать еще раз» на этот счет.

Путин отметил, что необходимо работать по аналогии с юридической сферой: наказание нужно не ужесточать, а делать неизбежным.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что президент поручил Генпрокуратура изучить нарушения в ходе муниципальных выборов Северной столицы, прошедших в сентября 2019 года.