Путин поручил Генпрокуратуре проверить нарушения на муниципальных выборах в Петербурге

Президент России Владимир Путин, после обращения главы ЦИК Эллы Памфиловой, поручил Генпрокуратуре РФ проверить жалобы на нарушение избирательного законодательства на муниципальных выборах в Петербурге.

«Что касается той части, которая нас очень заботит: реакция правоохранительных органов в целом. И тщательное расследование всего, на что жаловались и кандидаты, да и мы это видели. И второе — уже судебные решения», — заявила Памфилова на заседании Центризбиркома, сообщает РИА «Новости».

Ранее глава ЦИК заявила, что 77% всех поступивших после российских выборов исков касаются именно муниципальных выборов в Петербурге. Также, упомянув о «скандальном сопровождении» выборов в городскую думу столицы, Памфилова озвучила ряд предложений по модернизации системы сбора подписей и их проверки. Президент поддержал необходимость изменений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что оценка за муниципальные выборы была выставлена 25 сентября, на заседании комиссии ЦИК РФ. Элла Памфилова обвинила главу городской избирательной комиссии Виктора Миненкова в безнаказанности членов комиссии, что привело к злоупотреблениям обязанностями и проблемным выборам.