Претензии главы ЦИК Памфиловой бьют по спикеру Макарову

Элла Памфилова сообщила, что материалы по вмешательству в выборы, которые будут направлены в правоохранительные органы. Фото: ЦИК России

Элла Памфилова сообщила, что материалы по вмешательству в выборы, которые будут направлены в правоохранительные органы. Фото: ЦИК России

Высказывания главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой о нарушениях на муниципальных выборах в Петербурге могут иметь далеко идущие последствия как для избирательной системы в целом, так и для места в ней депутатов и политиков.

Под ударом уже оказался глава местных единороссов председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров и его доверенные депутаты.

Оценка за муниципальные выборы была выставлена сегодня, 25 сентября, на заседании комиссии ЦИК РФ. Элла Памфилова обвинила главу городской избирательной комиссии Виктора Миненкова в безнаказанности членов комиссии, что привело к злоупотреблениям обязанностями и проблемным выборам.

В частности, за вмешательство досталось лидеру регионального отделения «Единой России», председателю Законодательного Собрания Петербурга Вячеславу Макарову и депутатам Евгению Марченко и Михаилу Романову. По мнению главы ЦИК, они «нанесли непоправимый ущерб» прошедшим муниципальным выборам.

«Беспрецедентное хамство, наглость и преступное пренебрежение законом», — такими словами глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова охарактеризовала муниципальные выборы в Петербурге.

Кроме того, глава ЦИК РФ заявила, что Петербургу необходима реформа для очистки и оздоровления кадровой, системной, институциональной и избирательной системы города.

То, что муниципальные выборы в Северной столице в отличие от губернаторских сопровождались массовыми нарушениями, не написал только ленивый или политически ангажированный журналист.

Среди нарушений и наблюдатели, и СМИ отмечали: отказ в регистрации кандидатов, искусственные очереди и исчезновения бюллетеней. Среди лидеров по количеству скандалов стал близкий Вячеславу Макарову Петроградский район. Здесь кандидатов, не состоящих в «Единой России», попросту не допускали к выборам.

Весьма активен был и депутат Госдумы РФ Михаил Романов. В его адрес Элла Памфилова высказывалась даже непосредственно в день выборов. Она, в частности, отметила, что Романов замечен в использовании административного ресурса на муниципальных выборах во Фрунзенском районе.

«Очень неблаговидная роль депутата Государственной Думы Романова, товарища, который нам не товарищ с другой стороны», — высказалась Памфилова.

По её словам, необходимо внимательно посмотреть на его роль в том, что произошло и, возможно, здесь есть основания и для действий правоохранительных органов.

Вячеслав Макаров. Фото:Baltphoto/ Андрей Пронин

Впрочем, заинтересованность спикера парламента Петербурга и других членов «Единой России» в правильном результате как выборов, так и подсчете голосов была очевидна.

Именно Макаров как глава «Единой России» в Петербурге курировал избирательный процесс на муниципальном уровне. И, возможно, заинтересованность была настолько высока, что некоторые представители партии власти пошли на сотрудничество с оппозицией как с парламентской, так и не очень.

К примеру, Вячеслав Макаров находится в очень хороших отношениях с так называемыми оппозиционерами городского парламента Максимом Резником и Борисом Вишневским, которые даже сопровождали спикера парламента в поездках на Святую Землю.

И не удивительно, если Макаров неким образом договорился с кандидатами в городские депутаты от оппозиции. Как ранее уже сообщала GazetaSPb, спикер, в обмен на продвижение его интересов, вполне мог помочь оппозиционным кандидатам получить необходимое количество голосов.

Кроме того, как ранее сообщали СМИ, депутата Законодательного Собрания Максима Резника заметили на пороге штаба Навального и предположили, что именно он является посредником между Макаровым и Навальным. Доподлинно не известно, какие дела были у Резника в отделении ФБК в день проведения обысков. Может быть и такое, что он пришел из опасений, что силовики могут обнаружить в ходе обысков документы, подтверждающие связь Макарова с оппозицией.

Именно Макаров как лидер «Единой России» в Петербурге курировал избирательный процесс на муниципальном уровне. Сильно это единороссам не помогло. Во многих муниципалитетах они заметно ослабили свои позиции. До выборов у них в Санкт-Петербурге было 78% депутатских мест, стало 61%.

Сам Макаров во вмешательстве в муниципальные выборы проблемы, похоже, не видит.

«Конечно, согласен с тем, что я вмешиваюсь в эти выборы», — заявил Макаров на брифинге 25 сентября. По его словам, он не просто вмешивался, а делал все, чтобы побеждали именно кандидаты от партии «Единая Россия».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Памфилова грозит создать «доску антипочета» для авторов фейковых новостей.