Памфилова грозит создать «доску антипочета» для авторов фейковых новостей

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пригрозила всем создать доску антипочета, где будут перечислены имена всех лжецов, распространяющих недостоверную информацию о выборах.

Элла Памфилова сообщила, что по итогам выборов ЦИК сделает доску антипочета, на которой пофамильно и по организациям перечислят всех лгунов и дезинформаторов. Ее слова приводит РИА Новости.

Она также добавила, что помимо плохого списка, появится и доска почета с благодарностями гражданам, которые оказали помощь в обнаружении нарушений. Глава ЦИК попросила быстрее реагировать на ложную информацию и сообщать о ней в ЦИК.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге начались выборы губернатора. С 8 утра в Петербурге начали работу все избирательные участки. В городе проходят не только губернаторские, но и муниципальные выборы.