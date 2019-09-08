Памфилова грозит создать «доску антипочета» для авторов фейковых новостей

Памфилова грозит создать &#171;доску антипочета&#187; для авторов фейковых новостей
Элла Памфилова. Фото: пресс-служба ЦИК России

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пригрозила всем создать доску антипочета, где будут перечислены имена всех лжецов, распространяющих недостоверную информацию о выборах.

Элла Памфилова сообщила, что по итогам выборов ЦИК сделает доску антипочета, на которой пофамильно и по организациям перечислят всех лгунов и дезинформаторов. Ее слова приводит РИА Новости.

Она также добавила, что помимо плохого списка, появится и доска почета с благодарностями гражданам, которые оказали помощь в обнаружении нарушений. Глава ЦИК попросила быстрее реагировать на ложную информацию и сообщать о ней в ЦИК.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге начались выборы губернатора. С 8 утра в Петербурге начали работу все избирательные участки. В городе проходят не только губернаторские, но и муниципальные выборы.

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