Элтона Джона наградили почетным орденом Британии

Британский певец, пианист и композитор Элтон Джон получил почетный орден Соединенного Королевства. Его удостоили награды за выдающиеся достижения в музыке.

Как сообщает The Guardian, британское правительство также наградило Орденом Кавалеров Почета барабанщика группы Queen Роджера Тейлора и вокалиста Snow Patrol Гэри Лайтбоди.

Список лауреатов госнаград публикуется два раза в год — под Новый год и в начале лета, когда у королевы Великобритании Елизаветы II день рождения. Зимний список в этом году включает в себя имена более тысячи человек, при этом 70% из них — простые англичане.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в канун Нового года состоялось вручение наград.