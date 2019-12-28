Элтона Джона наградили почетным орденом Британии

Элтона Джона наградили почетным орденом Британии
Элтон Джон. Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Британский певец, пианист и композитор Элтон Джон получил почетный орден Соединенного Королевства. Его удостоили награды за выдающиеся достижения в музыке.

Как сообщает The Guardian, британское правительство также наградило Орденом Кавалеров Почета барабанщика группы Queen Роджера Тейлора и вокалиста Snow Patrol Гэри Лайтбоди.

Список лауреатов госнаград публикуется два раза в год — под Новый год и в начале лета, когда у королевы Великобритании Елизаветы II день рождения. Зимний список в этом году включает в себя имена более тысячи человек, при этом 70% из них — простые англичане.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в канун Нового года состоялось вручение наград.

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