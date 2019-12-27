В Ленобласти в канун Нового года состоялось вручение наград

В Ленобласти в канун Нового года состоялось вручение наград
Михаил Борисович Пиотровский награжден знаком отличия "За вклад в развитие Ленинградской области". Фото: Администрация Ленобласти

В Доме областного правительства состоялось подведение итогов 2019 года. В рамках мероприятия ленинградцев и петербуржцев наградили за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

О церемонии, прошедшей в пятницу, 27 декабря, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Награжденных по Указу Президента РФ более сорока человек из разных сфер деятельности. Среди участников торжества был и губернатор Ленобласти, Александр Дрозденко, который поздравил присутствующих с наступающими праздниками.

Отметим, что глава Ленобласти также получил золотую медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». Кроме того, знак отличия «За вклад в развитие Ленинградской области» получил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» был награжден владелец сети «Максидом» Александр Евневич.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наградили лучших тренеров города.

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В Ленобласти в канун Нового года состоялось вручение наград