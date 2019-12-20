Лучшие тренеры Петербурга получили награды

Губернатор Северной столицы Александр Беглов вручил почетные знаки лучшим представителям спортивно-физкультурной сферы города.

Торжественное награждение состоялось в Смольном, в пятницу, 20 декабря. Среди отмеченных правительством спортсменов — руководители спортивных школ, тренеры, преподаватели и учителя физкультуры. Все они получили почетные знаки «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга».

В своей речи градоначальник подчеркнул, что в городе на Неве чрезвычайно сильны спортивные традиции и Петербург неоднократно открывал миру чемпионов Олимпиад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов поделился планами города по борьбе с распространением наркотических веществ. В 2019 году количество преступлений, связанных с наркотиками, сократилось на 23%.