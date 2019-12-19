Беглов рассказал, как намерен усилить борьбу с наркотиками

В Северной столице значительно снизилось число наркопреступлений. Такое заявление сделал глава города Александр Беглов.

В ходе заседания антинаркотической комиссии губернатор отметил, что в текущем году, в сравнении с 2018 годом, количество преступлений, связанных с наркотиками, снизилось на 23%. Беглов уверен, что таких результатов удалось добиться благодаря усилиям правоохранительных органов, властей и волонтеров.

Как сообщили в администрации города, губернатор также подчеркнул, что вопрос о распространении наркотиков требует активных и решительных действий. Он добавил, что для данных целей требуется повышение эффективности работы антинаркотических комиссий города и района.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что губернатор города на Неве Александр Беглов вошел в топ-10 по упоминаемости соцмедиа.