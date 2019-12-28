Актер из «Игры Престолов» скончался на 31-м году жизни

Актер, известный по роли в культовом телесериале «Игра престолов», выходившего на экраны с 2011 по 2019 год, Эндрю Данбар скончался на своей родине, в ирландском Белфасте.

Как сообщает The Extras Dept, Данбару было всего 30 лет. Он скончался в своем доме в канун Рождества. Причины и обстоятельства его смерти на данный момент неизвестны.

В «Игре престолов» он выполнял роль дублера Альфи Аллена, сыгравшего Теона Грейджоя. Агентство написало в Facebook, что актер больше всего запомнится за его доброту и «заразительную личность».

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