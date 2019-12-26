Худрук театра «Современник» Галина Волчек умерла

Худрук театра &#171;Современник&#187; Галина Волчек умерла
Галина Волчек. Фото: kremlin.ru

Она угодила в больницу из-за воспаления легких, где и скончалась.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Обо всем сообщает «Коммерсант», ссылаясь на слова директора «Современника» Игоря Павлова. Он рассказал, что Галину Волчек госпитализировали с воспалением легких в Боткинскую больницу еще 24 числа. Там она, судя по всему, и встретила свой последний день. Худрук умерла на 87-м году жизни.

Напоминаем, что Галина Волчек огромную часть карьеры проработала в «Современнике». Она была сначала режиссером, а затем – художественным руководителем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что профессор Гнесинки рассказал о погибшей в Будапеште пианистке. Он отметил, что за последние несколько лет Элина получила на международных конкурсах три премии. По его словам, у Элины наступал период, когда она должна была стремительно идти вверх по карьерной лестнице, однако все оборвалось на заре ее творчества.

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Худрук театра «Современник» Галина Волчек умерла
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