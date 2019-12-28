Американским школьникам разрешили прогуливать учебу для участия в протестах

Школьники в возрасте от 12 до 18 лет смогут один раз в год брать отгул. Фото: pixabay

Школьники в возрасте от 12 до 18 лет смогут один раз в год брать отгул. Фото: pixabay

Власти американского штата Вирджиния разрешат ученикам школ в округе Фэрфакс прогуливать уроки для участия в протестных акциях. Закон вступит в силу в январе следующего года.

Как сообщает The Washington Post, одобрение такой инициативы было получено на территории Соединенных Штатов впервые. Школьники в возрасте от 12 до 18 лет смогут один раз в год брать отгул в целях «гражданско активности». В этот день они смогут, в частности, принять участие в маршах протеста, демонстрациях или поехать на встречу с законодателями.

Для получения отгула ученикам потребуется заполнить специальный бланк с объяснением причины отсутствия и подать его минимум за два дня до мероприятия. Также родитель или опекун должен дать письменное разрешение на это. Отмечается, что такая заявка на участие в акции носит лишь уведомительный характер и руководство школы не сможет отказать в отгуле ученику, при условии, если причина отсутствия не будет сомнительной.

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