ГИБДД разрешат проводить экспресс-тесты на алкоголь

В правительстве предложили наделить сотрудников ГИБДД полномочиями по предварительной проверке состояния водителей даже при отсутствии внешних признаков опьянения.

Сегодня, 20 декабря, стало известно, что российские власти предложили ввести экспресс-тест на содержание алкоголя или наркотических веществ в организме автомобилистов. Такое тестирование сотрудники дорожно-постовых служб смогут проводить даже при отсутствии внешних признаков подозрительного состояния.

Однако исследование будет добровольным, водитель всегда может отказаться от него без каких-либо последствий. В проекте также отмечается, что экспресс-тесты лишь предварительный этап медосвидетельствования, и в случае положительных показаний водителя отправят в больницу для дополнительных анализов.

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