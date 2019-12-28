В Роспотребнадзоре рассказали о правильном выборе косметики и парфюмерии

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору и последующей покупке качественной парфюмерии и косметики. Все советы опубликованы на сайте ведомства.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, покупателям следует обходить стороной палатки уличных торговцев, а также магазины и павильоны без фирменного наименования организации.

При выборе товара следует обращать внимание на упаковку, где должна быть размещена информация о продукции. В Роспотребнадзоре порекомендовали не покупать косметику и парфюмерию у продавцов, у которых нет документов на продукцию, а также если торговля ведется без кассовых аппаратов.

Перед покупкой вам должны предложить проверить содержимое и исправность аэрозольной упаковки. Кроме того, потребители должны помнить о небезопасности тестирования косметики на лице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать безопасную пиротехнику.