В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать безопасную пиротехнику

Роспотребнадзор поделился правилами покупки и безопасного использования пиротехники перед новогодними праздниками, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечают в ведомстве, продажа пиротехники разрешена только в специализированных торговых точках, поскольку пиротехника считается товаром повышенной опасности. По этой причине Роспотребнадзор не рекомендует покупать фейерверки в местах несанкционированной торговли, которые не могут гарантировать качество товара.

При покупке пиротехники необходимо обращать внимание на ее внешний вид. Если фейерверки помяты, как-либо деформированы или просрочены, то их не следует покупать.

Кроме того важно знать, что сотрудники магазина обязаны проконсультировать покупателя о свойствах товара. Также рекомендуется внимательно прочитать инструкцию, указанную на упаковке, и следовать ей.

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