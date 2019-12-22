Жители России рассказали об источниках новогоднего настроения

Российские эксперты провели опрос среди жителей страны и пришли к выводу, что источниками новогоднего настроения являются запах мандаринов и прочих атрибутов.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса Туту.ру, праздничное настроение появляется у россиян, когда они видят ель с игрушками и гирляндами, украшения и оформленные витрины магазинов.

Так ответили 40% россиян. Порядка 7% опрошенных рассказали, что для создания новогоднего настроения они чистят мандарины, а еще 7% смотрят тематические фильмы.

Помимо этого, 6% россиян для создания атмосферы Нового года думают над новогодним столом или посещают новогодние ярмарки, где можно купить подарки своим близким.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росстат озвучил среднюю стоимость новогоднего стола россиян.