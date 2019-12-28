На Парашютной улице горит жилой дом

Вечером 28 декабря на Парашютной улице в Приморском районе произошел пожар.
Как сообщили очевидцы, около 18 часов вечера пожар произошел в жилом доме. На место происшествия прибыли скорая и пожарные.
«На Парашютной горит дом, скорая и пожарные только подъехали, правый ряд заняли пожарные машины», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Пользователи сети сочувствуют жильцам дома, где произошел пожар.
«Как людей жалко. Под новый год еще», — пишет комментатор.
О причинах пожара не сообщается.
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