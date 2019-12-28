На Парашютной улице горит жилой дом

На Парашютной улице горит жилой дом
О причинах пожара не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 28 декабря на Парашютной улице в Приморском районе произошел пожар.

Как сообщили очевидцы, около 18 часов вечера пожар произошел в жилом доме. На место происшествия прибыли скорая и пожарные.

«На Парашютной горит дом, скорая и пожарные только подъехали, правый ряд заняли пожарные машины», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Пользователи сети сочувствуют жильцам дома, где произошел пожар.

«Как людей жалко. Под новый год еще», — пишет комментатор.

О причинах пожара не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что возгорание произошло в Доходном доме Г.И. Любиенса постройки XIX века на набережной реки Фонтанки — загорелась комната в коммунальной квартире.

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