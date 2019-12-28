Пожар произошел в историческом доме на набережной Фонтанки

Пожар произошел в историческом доме на набережной Фонтанки
Набережная реки Фонтанки, 127. Фото: Google.Maps

Возгорание произошло в Доходном доме Г.И. Любиенса постройки XIX века на набережной реки Фонтанки — загорелась комната в коммунальной квартире.

Согласно данным главного управления МЧС по Петербургу, экстренные службы получили сообщение о возгорании вечером в пятницу, 27 декабря. Прибывшие не место происшествия спасатели установили, что пожар начался в восьмикомнатной «коммуналке».

Четверо человек из загоревшейся квартиры были эвакуированы, еще семерых вывели на улицу с верхних этажей. Ликвидация пожара заняла у спасателей менее получаса. За это время в комнате выгорела обстановка на площади 25 «квадратов».

Данные о пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волховском районе полыхал частный дом.

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