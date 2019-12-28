В Волховском районе полыхал частный дом

Возгорание произошло минувшей ночью, 28 декабря, в СНТ «Вагонник» в Волховском районе Ленинградской области, сообщили в региональном главке МЧС России.

Пожарная служба получила информацию о возгорании на 1-й линии садоводства в 1:46 ночи. Дежурные смены двух пожаро-спасательных частей выехали на место происшествия. Огонь успел распространиться на площади 67 квадратных метров.

Огнеборцы справились с пожаром через полтора часа — к 3:17 ночи они сообщили о его полной ликвидации. Информация о возможных пострадавших в результате пожара не приводится. Также неизвестны причины возгорания в частном доме.

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