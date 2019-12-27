Двое жителей Мурино устроили пожар, в котором погибло пять человек

Двое жителей Мурино устроили пожар, в котором погибло пять человек
Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленобласти двое жителей Мурино построили возле дома незаконный автосервис, в котором произошло возгорание. В результате жертвами происшествия стали пять человек.

По информации Следственного управления Следственного комитета Ленобласти, двое мужчин, проживающих в Мурино, сдавали жилплощадь в своем доме мигрантам, приехавшим на заработки. Однако этого «предпринимателям» показалось мало, и нарушители возвели самовольную постройку рядом с домом — автосервис.

9 ноября 2018 года в шиномонтажке начался пожар. Из-за того, что здание сервиса примыкало в дому, огонь мгновенно распространился на жилое здание, в котором на тот момент находились иностранцы. Жертвами преступной небрежности стали пять человек. Суд постановил, что подсудимые получат 1 год 8 месяцев условного срока каждый.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге осудили владельцев незаконной банковской организации.

автосервис ленобласть пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минтруд РФ отметил рост пенсий в 2019 году
В ноябре продажи новых машин в Петербурге упали на 10%
В аптеках Петербурга диабетики стоят в многочасовых очередях за инсулином
Беглов выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Алма-Атой
Исчезновение «Тихого хода» обеспокоило жителей Васильевского острова
Лисица Патрикеевна решила поохотиться за утками в Гатчинском парке
Двое жителей Мурино устроили пожар, в котором погибло пять человек
Следствие по делу об убийстве аспирантки СПбГУ завершится весной 2020 года