Двое жителей Мурино устроили пожар, в котором погибло пять человек

Во Всеволожском районе Ленобласти двое жителей Мурино построили возле дома незаконный автосервис, в котором произошло возгорание. В результате жертвами происшествия стали пять человек.

По информации Следственного управления Следственного комитета Ленобласти, двое мужчин, проживающих в Мурино, сдавали жилплощадь в своем доме мигрантам, приехавшим на заработки. Однако этого «предпринимателям» показалось мало, и нарушители возвели самовольную постройку рядом с домом — автосервис.

9 ноября 2018 года в шиномонтажке начался пожар. Из-за того, что здание сервиса примыкало в дому, огонь мгновенно распространился на жилое здание, в котором на тот момент находились иностранцы. Жертвами преступной небрежности стали пять человек. Суд постановил, что подсудимые получат 1 год 8 месяцев условного срока каждый.

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