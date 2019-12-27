В Петербурге «банкиры» получили условный срок за обналичивание 50 млн рублей

За год незаконная банковская деятельность принесла четверым жителям Северной столицы десять миллионов рублей.

В пятницу, 27 декабря, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу нелегальный «банкиров», которые подпольно обналичивали крупные суммы для предпринимателей, беря за свои услуги 10% комиссионных. Преступники действовали более года, с сентября 2017 по декабрь 2018.

За год «банкиры» провели через незаконную финансовую организацию около 49 миллионов рублей, и еще более 550 миллионов было переведено на расчетные счета под 1%.

Злоумышленники признали свою вину и получили три года условного срока каждый, а также обязались выплатить по 100 тысяч рублей штрафа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга, до смерти избивший прохожего, получил 8 лет в колонии строгого режима.