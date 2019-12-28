Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался принимать участие в Матче звезд НХЛ-2020 в Сент-Луисе.

Овечкин объяснил свое решение тем, что нуждается в отдыхе и поэтому пропустит мероприятие второй год подряд. Об этом в Twitter сообщила журналист издания Washington Post при клубе Саманта Пелл.

Ранее он был выбран капитаном Столичного дивизиона в третий раз подряд.

«Я принял трудное решение, но нужно прислушиваться к своему телу. Необходимо подготовиться ко второй половине сезона», — пояснил хоккеист.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ. Самым результативным игроком стал канадец Уэйн Гретцки с 2857 очками в 1487 матчах регулярных чемпионатов. Из действующих хоккеистов лучшим является канадский нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон — 1453 очка.