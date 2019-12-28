Студенты из Петербурга сняли видеоклип в «Лахта Центра»

Студенты из Петербурга сняли видеоклип в &#171;Лахта Центра&#187;
Студенты рассказали, что их идею не только поддержали, но и помогли с организацией. Фото: vk.com/horspbgasu

Учащиеся Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) сняли новогодний ролик в здании общественно-делового комплекса «Лахта Центр».

В пятницу, 27 декабря, студенты разместили видеоклип на официальной страничке хора СПбГАСУ в социальной сети «Вконтакте». Несмотря на то, что «Лахта Центр» пока не работает, руководство пошло на встречу будущим строителям и архитекторам.

Студенты и строители вместе записали клип на песню «Happy». Учащиеся поблагодарили «Лахта Центр», а сотрудники общественно-делового пространства, в свою очередь, отметили, что с СПбГАСУ из связывает длительное и плодотворное сотрудничество.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что YouTube озвучил самые просматриваемые ролики в русскоязычном сегменте видеосервисе в 2019 году.

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