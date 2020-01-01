Эксперты назвали самые ожидаемые автомобильные новинки 2020 года

Эксперты составили рейтинг самых ожидаемых автомобильных новинок в 2020 году.

Одним из самых ожидаемых кроссоверов стал обновленный BMW X6. Цена стильного купеобразного внедорожника будет варьироваться от 8 до 9 млн рублей, сообщает «iReactor».

Любители компактных и элитных кроссоверов с нетерпением ждут Range Rover Evoque. Машина получила 10-дюймовый сенсорный экран медиасистемы. Цена новинки начинается от 3 млн рублей.

В рейтинг самых ожидаемых машин попал китайский кросс-купе Haval F7X, стоимость которого обойдется в 1,6 млн рублей и выше. Также на российском рынке ждут узбекскую модель Ravon R2 с АКПП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что составлен рейтинг 250 моделей машин по средневзвешенной цене, который учитывает объемы продаж за прошедшие 5 месяцев 2019 года и цены по каждой модификации. Первое место рейтинга возглавляет LADA Granta — средняя цена данной марки составляет 522,9 тыс рублей, а объем продаж — более 52 тысяч автомобилей.