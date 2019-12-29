Данные пользователей госуслуг утекли в сеть

Проблему пытаются решить с субботы, но пока безуспешно.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем сообщает издание «Коммерсант». В субботу данные почти 30 тысяч россиян оказались в открытом доступе – их разместили на различных форумах. По предварительным данным, «дыра» образовалась в сервере портала «Госуслуги» в Ханты-Мансийском автономном округе. Причиной взлома может стать неправильная настройка программного обеспечения одного из серверов.

Отмечается, что эксперты нашли не только имена, фамилии и отчества россиян, но также их СНИЛС, ИНН, номера телефонов и прочие данные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роскомнадзор обнаружил зарубежный сайт с данными миллиона россиян. Работники ведомства намерены заблокировать доступ к интернет-ресурсу, содержащему фамилии, имена, отчества, телефоны и домашние адреса людей.