Роскомнадзор обнаружил зарубежный сайт с данными миллиона россиян

Если сайт не устранит нарушения, его заблокируют. Фото: pixabay.com

Если сайт не устранит нарушения, его заблокируют. Фото: pixabay.com

Специалисты отделения Роскомнадзора по Курганской области выявили сайт с французским доменом, на котором опубликованы личные данные миллиона жителей РФ из 60 городов.

На портале размещена информация не только о россиянах, но и данные жителей 34 городов Казахстана. Работники ведомства намерены заблокировать доступ к интернет-ресурсу, содержащему фамилии, имена, отчества, телефоны и домашние адреса людей.

Сайт позиционирует себя как «телефонный справочник», предоставляя за плату доступ к личным данным, которые можно найти по номеру телефона. На данный момент портал внесен в реестр нарушителей, ведомство ждет ответных действий от «справочника» по устранению нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в банках обнаружили новый способ кражи персональных данных клиентов. Вероятно, к этому причастны сисадмины.