Обнаружен новый вид кражи персональных данных

Утечку данных обнаружили в банках. Все детали указывают на причастность сисадминов.

Выгрузка из систем управления доступом, в слитых таблицах наличие служебных полей, наличие полной резервной копии с большим количеством строк указывает на их вмешательство. Предполагается, что вся информация уходила через IT-специалистов. Так из банков могут уходить около 25-30%. Об рассказали «Известия», ссылаясь на исследование компании по кибербезопасности DeviceLock.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобластиводитель джипа выстрелил в прохожего. Пострадавшего госпитализировали с места происшествия. Полицейские обнаружили на месте происшествия гильзу, предположительно от травматического оружия.