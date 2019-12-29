Названы самые богатые знаменитости Instagram

Первые строчки рейтинга занимаются именитые футболисты.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем сообщают издание The Sun и компания Buzz Bingo, которые проводили исследование. Первое место по заработку в социальной сети в 2019 году занял футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он стал богаче, благодаря Instagram, на 38,2 миллиона фунтов стерлингов. За один пост рекламодатели могут отдать 780 тысяч фунтов стерлингов.

На втором месте оказался игрок «Барселоны» Лионель Месси. Его доход от соцсети намного скромнее – 18,7 миллионов фунтов стерлингов. Тройку лидеров замыкает модель Кендалл Дженнер, которая при помощи соцсети заработала 12,7 млн фунтов стерлингов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2019 года. Чаще всего люди говорили об «Игре престолов», последний сезон которого вышел в текущем году.