Названы самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2019 года

Чаще всего люди говорили об «Игре престолов», последний сезон которого вышел в текущем году.

Список опубликовали сегодня, 27 декабря, сообщает «Газета.Ru». Первое место среди сериалов занимает «Игра престолов», который упоминали более ста тысяч раз. На втором оказался «Чернобыль» – о нем говорили куда меньше, всего 21 тысяча упоминаний. Тройку замыкает «Ведьмак». На четвертом месте оказались «Очень странные дела», а на пятом – «Полицейский с Рублевки».

Что касается фильмов, то топ возглавили «Мстители: Финал». При этом фильму все равно далеко до «Игры престолов» – о нем писали 32 тысячи раз. На втором месте оказался «Джокер», а на третьем – «Однажды в… Голливуде».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Forbes озвучил рейтинг самых популярных видео десятилетия на YouTube. По версии авторитетного издания, с 2010-го по конец 2019 года абсолютный рекорд установил на YouTube ролик на песню Despasito пуэрто-риканского поп-исполнителя Луиса Фонси.