Дочка Тимати обсосала пальцы бабушки на ногах

Общественность возмутило увиденное – подписчики считают, что нужно объяснить ребенка правила гигиены.

Видеозапись, на которой маленькая Алиса облизывает пальцы бабушки, опубликовала сама Симона в Instagram. Она посчитала, что очень милый жест любви. Но далеко не все разделили мнение матери именитого рэпера. Подписчики обрушились критикой на Симону и на ребенка, которому не объяснили, что облизывать пальцы на ногах нельзя.

Бабушка поспешила удалить ролик и прокомментировать инцидент. Она написала, что не собирается угождать всем и каждому.

«Если брезгливый ребёнок, такой, как Алиса, берёт в рот палец бабушкиной ноги, то это говорит только о шалости и любви, всё остальное- домыслы…»,

— пояснила она.

Под постом все равно нашлись недовольные.

«Разъясните ребёнку, что так делать нельзя. Вы учите с ней стихи, читаете книги, водите на балет, а про то, что нужно хотя бы элементарно соблюдать гигиену, и не брать в рот все подряд, не объяснили»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анастасия Решетова отреагировала на слухи об измене Тимати.