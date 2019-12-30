В России могут создать авиаперевозчика для Дальнего Востока

В России могут создать авиакомпанию для Дальнего Востока. Фото: pixabay

В России могут создать авиакомпанию для Дальнего Востока. Фото: pixabay

Российское правительство совместно с рядом крупных банков подняли на обсуждение вопрос о создании и развитии новой авиакомпании, которая будет предназначена для полетов на Дальний Восток.

Как сообщают «Известия», о создании авиакомпании начали говорить после поручения российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

Член комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов считает, что плоские тарифы лишь увеличивают доступность перелетов на Дальний Восток, но не решают проблему с количеством билетов на самолеты. По словам сенатора, у правительства есть «все условия» для рассмотрения этого вопроса более подробно в 2020 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» выплатит властям Петербурга 500 млн рублей дивидендов