Авиакомпания «Россия» выплатит властям Петербурга 500 млн рублей дивидендов

Авиакомпания появилась в Петербурге в 1994 году. Фото: pixabay.com

Авиакомпания появилась в Петербурге в 1994 году. Фото: pixabay.com

Авиакомпания «Россия» впервые в истории выплатит городу дивиденды в размере 500 миллионов рублей за период с января по октябрь 2019 года.

На общем собрании акционеров «России», 75% акций которой принадлежат «Аэрофлоту», а еще 25% — правительству Северной столицы, было принято решение о выплате дивидендов городу. Впервые за всю историю существования компании город получит долю от её прибыли.

Авиакомпания была зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 1994 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в августе 2019 года Петербург намеревался реализовать свои 25% акций «России». По предварительным оценкам, сделка принесла бы городу 1,8 миллиардов рублей. В декабре, накануне состоявшегося собрания акционеров авиакомпании, Смольный объявил, что не будет ничего делать с акциями.