Смольный хочет продать “Санкт-Петербург” и “Россию”

За лишние бумаги правительство Петербурга надеется получить 2,6 млрд рублей.

Власти Санкт-Петербурга выставят на продажу акции крупных компаний. Смольный не может влиять на их работу, не обладая контрольным пакетом, поэтому может без сожаления избавиться от лишних активов.

Например, город хочет продать бумаги авиакомпании “Россия”, ему принадлежит четверть акций, которые можно реализовать за 1,84 млрд рублей, следует из данных на сайте антикоррупционной экспертизы от 5 августа.

Кроме этого в качестве лота указаны документы банка “Санкт-Петербург” на 74,79 млн рублей. Всего Петербург надеется получить 2 млрд 686,8 млн с акций восьми активов.

Авиакомпания “Россия” входит в группу “Аэрофлота”, принадлежащего правительству. Сейчас у нее 62 самолета и 121 пункт назначения.

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