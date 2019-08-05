“Сбербанк” получил от “Газпромбанка” контрольный пакет ЦРТ

Четыре представителя банка войдут в совет директоров. Фото: Baltphoto

Четыре представителя банка войдут в совет директоров. Фото: Baltphoto

Голосовая идентификация используется в колл-центре банка с 2018 года.

“Сбербанк” купил 51% акций “Центра речевых технологий”, компания расположена в Санкт-Петербурге. «Центр» разрабатывает технологии биометрии и лидирует в РФ в этой отрасли. Теперь у компании появится новый совет директоров.

Совет составят два представителя “Газпромбанка” (продавца акций) четыре от “Сбербанка” и один от Digigtal Horizon, сообщает «Газпромбанк» 5 августа.

Технологии ЦРТ уже используются в РЖД, ВТБ-банке, “Ростелекомоме” и других компаниях. В контакт-центре “Сбербанк” распознают голоса благодаря методикам ЦРТ с 2018 года.

“Центр речевых технологий” появился в 1990 году, основателем является Михаил Хитров. Генеральным директором в 2014 году стал Дмитрий Дырмовский. Системы ЦРТ используют по всему миру — в 75 странах.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Сбербанк” займется инвестициями в рыбу.