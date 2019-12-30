Эксперт рассказал об особенностях символа наступающего года — крысе

Эксперт рассказал об особенностях символа наступающего года &#8212; крысе
Крыса. Фото: pixabay

Руководитель пресс-центра Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов рассказал о крысах, которые являются символом наступающего 2020 года по восточному календарю.

Как сообщает РИА Новости, крысы приходят на помощь свои сородичам, когда те застряли в ловушке, и умеют смеяться. Кроме того, они довольно альтруистичны и умеют проявлять сострадание. Ранее такое поведение отмечалось только у людей и обезьян.

Крысы также часто помогают тем сородичам, которые помогали им раньше, и избегают собратьев с плохой репутацией. А если им удалось помочь другой крысе, то они проявляют радость. По словам ученого, крысы также умеют смеяться и использовать мимику для общения.

Изначально крысы обитали возле воды в Восточной Азии, а расселились по всему миру только с появлением торговых кораблей. Их можно было заметить во всех странах мира уже в 19-м веке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Новый год на Дворцовой встретят дискотекой и фейерверком.

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