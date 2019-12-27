Новый год на Дворцовой встретят дискотекой и фейерверком

Власти Северной столицы опубликовали программу главного зимнего праздника, который пройдет в центре города.

Новогоднее празднование начнется 31 декабря с 10 часов вечера на Дворцовой площади и двух площадках на Невском проспекте. Так, на Дворцовой пройдет шоу «Волшебная мастерская Данилы Мастера» с использованием спецэффектов. Для также присутствующих устроят танцевальный марафон под хиты уходящего года.

В программе будут участвовать диджеи RadioRecord, артисты ТВ-проектов и кавер-группы. Праздничный фейерверк начнется над акваторией Невы в три часа ночи следующего дня.

Завершатся городское празднование дискотекой.

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