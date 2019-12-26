Метеорологи обнадежили жителей Петербурга прогнозом на Новый год

По прогнозам специалистов, в новогоднюю ночь погода все-таки будет зимней, а температура воздуха — минусовой.

Согласно информации метеорологического центра «Фобос», на 31 декабря и 1 января жителям Северной столицы синоптики предсказывают долгожданное похолодание. В последний день уходящего года температура воздуха опустится до нуля градусов. Непосредственно в новогоднюю ночь похолодает и вовсе до -2.

1 января 2020 года также ожидается небольшой минус. Однако снегопада синоптики по-прежнему не прогнозируют. В новогодние каникулы, вероятнее всего, до Санкт-Петербурга все же доберутся морозы, уже 2 января похолодает до -4 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в преддверии Нового года в Северной столице подняли цены на шампанское, а также деликатесы из рыбы. В среднем, повышение цен составило 3%.