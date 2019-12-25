Перед Новым годом в Петербурге подорожали деликатесы и шампанское

Перед Новым годом в Петербурге подорожали деликатесы и шампанское
Подорожали продукты для новогоднего стола. Фото: pixabay

В Петербурге выросли цены на основные продукты для новогоднего меню — апельсины, шампанское и деликатесы. А вот стоимость красной икры немного упала.

Как сообщает портал 78.ru, в ноябре уходящего года в супермаркетах Северной столицы выросли цены на апельсины на 8% по сравнению с 2018 годом. Шампанское российского производства теперь обойдется горожанам на 3,5% дороже, а соленые и копченые рыбные деликатесы подорожали на 3%. Выросла также и стоимость охлажденной и замороженной рыбы.

Тем не менее, в этом году перед Новым годом петербуржцев порадуют цены на икру лососевых рыб отечественного производства — они подешевели на 7%. Сейчас в магазинах она продается в среднем за 3,6 тысяч рублей за килограмм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росстат озвучил среднюю стоимость новогоднего стола россиян.

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Перед Новым годом в Петербурге подорожали деликатесы и шампанское